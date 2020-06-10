開發金(2883)近期獲外資青睞，連8個交易日獲外資買超。5月自結稅後獲利4.83億元，前5月稅後獲利20.5億元，每股盈餘0.14元。開發金發言人張立荃表示，全球新冠肺炎疫情逐步趨緩，市場聚焦於各國重啟及激勵經濟規劃，5月全球資本市場走勢延續4月動能，因此支撐相關證券業務及金融投資評價表現。

子公司凱基銀行整體存放規模維持增長，除了利息及手續費收入等核心收益貢獻，另受惠金融市場穩定走勢，有利於金融資產評價，5月稅後獲利4.17億元，前5月稅後獲利14.51億元。

5月台股指數呈現高檔整理，整體成交量能則較4月增加，支撐經紀業務獲利動能，凱基證券5月稅後獲利4.98億元，前5月稅後獲利15.87億元。

中華開發資本受部分國際投資評價變動影響，5月稅後虧損2.48 億元，前5月稅後虧損11.48億元。中國人壽5月稅後獲利7.99億元，前5月稅後獲利61.89億元。

張立荃指出，針對旗下四大獲利引擎，包含壽險、商銀、證券、直接投資等，將著重提升競爭能力，透過跨部門合作與產品開發，持續深化客戶往來關係及規模，以推升長期穩定的獲利能力。

2019年相關業務及財務報告即將於6月12日股東常會中提出，預計將通過配發現金股利每股0.6元。

(時報資訊)