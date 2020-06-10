女神Angelababy嫁給黃曉明後，人氣不減反增，雖頻傳婚變，然她仍堅持衝刺事業，曾在好萊塢電影《ID4星際重生》中參一腳，傳她被《樂來樂愛妳》大導達米恩查澤雷邀演新片，然如今爆出洽談了2個月、在卡司大致底定後，Baby放鳥名導，這個很被看重的角色，可能拱手讓給前年叩關金馬影后的曾美慧孜。

據《鏡週刊》報導，眼見劉亦菲演出《花木蘭》晉升國際咖、身價三級跳，Angelababy也非常積極前進好萊塢，前陣子傳出她正跟名導達米恩茶澤雷洽談合作新片《巴比倫》，包含奧斯卡影后艾瑪史東、男神布萊德彼特都是很有可能出演的人選，預算高達上億美金，而這部片劇情描述1920年代，好萊塢電影從默片轉變成有聲電影的過程，其中有個重要配角為好萊塢首位華人影星「黃柳霜」，正是Baby洽談的角色，該角雖非主角但至關重要，是業界公認深具奪獎實力的角色，只要能拿下演出機會，最少也會讓星途更上一層樓。

而Angelababy跟《巴比倫》劇組洽談的，正是「黃柳霜」一角，只是就在卡司差不多塵埃落定時，Baby打了退堂鼓，據悉，該片原訂在美國拍攝，但因疫情影響，決定移師至墨西哥，這個環境讓Baby不方便將兒子帶在身邊，另外，「黃柳霜」一角有香艷性感戲碼，導演需要Baby增胖並做大尺度演出，這對保守的她來說沒有辦法跨越，因此最終忍痛放棄。

據悉，Baby放棄「黃柳霜」一角後，劇組很快找到替代人選，是2018年以《三夫》入圍金馬影后獎項的曾美慧孜，以及參予漫威宇宙《驚奇隊長》、《永恆族》的陳靜，而去年曾美慧孜受時尚雜誌邀約，拍攝致敬黃柳霜的寫真特輯，上個月她又突然在微博發了這些舊照，寫下「About Her」，被認為展現對拿下此角的企圖心與自信。

(中時電子報)