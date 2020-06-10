2020台南設計獎徵件起跑，今年以「台南」為主題，「讓生活更美好」為創作核心。(摘自文創PLUS臉書)

全球今年經歷新型冠狀病毒衝擊，人們生活與世界的樣貌都有了不同變化，2020台南設計獎徵件起跑，今年以「台南」為主題，「讓生活更美好」為創作核心，巧妙地回應了當前世界動盪與面臨的種種挑戰，期能如何透過創新能量發酵，讓生活更美好，期使透過城市態度的創新，構成更大的社會影響力，使台南成為更美好的有機城市！

為發掘優秀創意人才，深化產業加值，台南市政府文化局今年賡續辦理「2020臺南設計獎」徵選活動，邀請各界以設計思維，創造出讓生活更美好的設計作品，展現台南獨特創新與活力。

不同往年，今年文化局特別將參賽類別分為「實務組」及「概念組」，舉凡視覺傳達設計、商品設計、空間設計、整合設計皆可參賽，邀請社會大眾將自己的創意提升為社會關懷的溫度，以概念、行動、物件或事件的創新設計，來實踐使生活變得更好的力量！

2019年首辦的「臺南設計獎」徵選，以「轉變的力量」為主題，吸引各界好手參加，金獎得主藍志明推行「不拋棄主義」，以推展再生單車的概念獲獎，獲得評審們的認同。今年設計獎以「台南」為主題、「讓生活更美好」為創作核心，文化局表示，台南設計獎自去年轉型以來，不僅開放向全球徵件，主辦單位更力邀設計創意領域專業人士參與評選。

本屆評審團陣容華麗，在周雅菁副局長主持下，邀集2019臺灣文博會總策展人劉真蓉、C-Hub成大創意基地執行長劉舜仁、中華民國工業設計協會理事長張漢寧、東海醫院設計總監徐景亭、水越設計創辦人周育如、瑞嗎空間設計總監呂賢文、2018臺中花博設計長吳漢中、富錦樹集團創辦人吳羽傑、究方社設計總監方序中等不同設計領域的專家擔任評審委員，與市府聯手發掘潛力設計新星。

「2020臺南設計獎」收件期間將自9月1日起至9月30日止，「實務組」限以已執行之專案計畫或已上市、已量產、打樣完成之作品參賽；「概念組」則以書面文案資料參賽，歡迎學生、業者、組織或公司踴躍投件，搭配徵件活動辦理於6月21日辦理相關講座「循環設計你的理想生活型態」，邀去年金獎得主藍志明與REnato Lab營運長歐陽藹寧，探討循環經濟如何運用設計思維產生創新。詳細活動報名及簡章可上文化局網站、「文創PLUS－臺南創意中心」網站查詢或電洽06-2146138轉18林小姐。

(中時 )