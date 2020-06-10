高雄市長韓國瑜被罷免後，並未打算提出罷免無效訴訟，而這是否會打亂國民黨在高雄市長補選的安排，新北市長侯友宜今給出回應。

侯友宜表示，國民黨如要能再繼續為高雄市民服務，應該要勇於承擔，樂於接受挑戰，全力以赴，不避戰、不怯戰。並在黨內找到一個，年輕肯幹有活力，願意犧牲奉獻，和市民接地氣、能夠守護高雄市的人才，爭取高雄市民的支持。

被問到國民黨是否會放棄補選和考慮與民眾黨合作時，侯友宜說爭取高雄市民認同，繼續守護高雄市民健康安全，以及對高雄市民的一個未來希望的耕耘，他認為沒有一個黨可以放棄這樣的機會，並強調國民黨應不畏戰、不避戰，守護高雄市政，並且要做得更好，讓高雄市民被看見。

韓國瑜不提訴訟，是否會影響到朱立倫參與高雄市長補選？侯友宜回應，國民黨還有很多好人才，可以找到優秀的人才，大家全力以赴，不論是誰出選都支持、拚戰，就會有機會再度為高雄服務。

記者還問到新北市果菜公司董事長的新人選，並追問會不會考慮找韓國瑜出任，侯友宜則表示，謝謝大家對韓市長的關心，他也已說過想要沉澱，並祝福他，那如果有機會為國家做事，大家可以一起努力。

(中時電子報)