高雄市長韓國瑜確定不提罷免無效訴訟後，緊接在後是即將到來的市長補選。國民黨革實院長羅智強今天表示，國民黨可尋覓剛滿30歲，即便沒有知名度，但有想法理念的年輕人，打出奇兵牌，讓人看到國民黨的改變，原則是寧缺勿濫，「不要想著在補選中怎麼贏，而要想怎麼輸得有尊嚴」。

羅智強上午接受廣播專訪表示，進入補選狀態有四種可能性，其中若國民黨打算推人參選的話，可找重量級的政治人物參選，或者乾脆反其道而行，打出奇兵牌，尋覓剛滿30歲，不一定有知名度，但有想法、理念、勇氣的人，如同民進黨在艱困選區派出刺客一樣，讓人看到國民黨不同風貌。

羅智強接著說，或者乾脆不派人，不然就是跟民眾黨合作，形同「藍白拖」合作。但他個人不贊成找政治大老、地方派系，也預料上述四個版本都會輸得很慘，原則是「寧缺勿濫」。

羅智強指出，不要想著在補選中怎麼贏，而要想怎麼輸得有尊嚴，如何提出耳目一新的人選，即便輸了，也可靠補選打響知名度，備戰下一次2022地方選舉；若找不到適合人選，硬要濫竽充數，那就不要提名，顯示國民黨接受罷韓結果，2022再奮鬥。

羅智強認為，上述兩種思維並不互相牴觸，國民黨要先努力找出可標示新的印象，讓人覺得有改變的人選，假使找不到，再考慮是否在此役中缺席。

(中時 )