許崑源墜樓過世，韓國瑜、朱立倫赴靈堂上香致意

高雄市長韓國瑜被罷免後，決定尊重民意，不提罷免無效或罷免通過無效之訴，而高雄補選熱門人選朱立倫，已來不及遷戶籍到高雄。今（10）日朱立倫到高雄市議長許崑源靈堂致哀，也對高雄市長補選、高雄的未來、國民黨改革方向等議題發表看法。

(中時電子報)