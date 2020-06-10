6月7日全台防疫解禁後，鴻海（2317）集團旗下的可購樂平台與口罩「國家隊」康那香（9919）10日宣布攜手合作，推出專利寬版耳帶的口罩，主打可緊密貼合臉部線條，並減少耳部疼痛，此次預購的口罩細分成人醫療Z摺口罩與幼童3D立體口罩兩款，惟因考量到供量有限，每人每次每款口罩最多只可下訂3盒，預購活動預計從10日上午10時開始。

鴻海旗下的可購樂平台自5月23日推出股東購物節暖身慶活動之後，迄今已近三週，期間獲得眾多股東的關注與銷售助益，鴻海指出，比照往年，今年的鴻海/鴻準/群創股東們只要在6月23日股東會當天登入，即可獲得88000元的購物金，讓您買得發、賺得發，2020年6月股東購物節活動將一路持續到8月底。

此外，可購樂為服務廣大消費者口罩的需求，也與口罩「國家隊」廠商康那香合作於十日十點開始口罩預購（包括成人與幼童），此次預購的品項包括成人醫療Z摺口罩以盒裝銷售，一盒50片，白色與粉藍色二色隨機出貨，售價一盒430元（含運），二盒780元（含運），三盒1130元（含運）。幼童醫療3D立體口罩一盒30片，售價一盒380元（含運），二盒680元（含運），三盒980元（含運），預計下訂後6月23日起依照訂單先後順序陸續出貨，配送方式採宅配到府，每人每次每款口罩最多可下訂三盒，首波預購至6月21日止。

此外，可購樂也考量到部分企業恐有大量採購的需求，也跟進開放可購樂客服電話，用以服務企業客戶。

(工商 )