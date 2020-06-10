興富發建設（2542）董事長鄭志隆今（10）日在股東會時表示，今年是改變創新的起始年！推案超過500億元，全台積極推案。

今天興富發建設召開股東會，並進行董事改選。

另外盈餘分配案，也是興富發股東會重點之一。今天股東會提出修改公司章程條文，把每季配發盈餘，修改為依年度盈餘來配發，最後決議照案通過，把去年實施的「季季配」，改回一年配發一次。

鄭志隆在致股東報告時表示，2019年興富發與集團子公司合併營收，寫下238億元紀錄。

今年興富發推案依舊積極，全台手中有逾500億元新案推出。

展望遠2020年，鄭志隆表示，興富發持續積極在北、中、南各地購地推案，若順利核照將包括北區板橋「大禾」、桃園青溪段「新森活」；台中市則有七期台灣大道「市政愛悅曰」、頂級商辦「TOP 1」、西屯區惠安段；台南市安平區「愛琴海」；高雄市三民區新都段、左營區福山段、前金區博孝段、鼓山區青海段等新案。

2020年將是興富發改變創新的起始年，除了成屋持續銷售可認列業績外，包括合併子公司的銷售個案，北部、中部各有百億大案要進入市場。

未來四年，新屋完工量預計超過1,700億元，持續領先業界、儲備土地，期許集團各區推案都能遍地開花。

興富發表示，2020年在中美衝突、中國經濟放緩、新冠肺炎拉高全球分散風險意識，加速外資撤出中國，台商人流、資金回流台灣，待疫情過後台灣房市將迎來「黃金五到十年」。這是台灣的機會，資金在國內投資增加，加上房市租不如買的龐大剛性需求，未來五～十年集團投資重心依舊在台灣。

(工商 )