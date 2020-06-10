汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）10日舉行股東會，通過去年財報及營運報告。和大去年營業收入59.68億元，營業淨利6.49億元，每股淨利2.55元，股東會通過配發現金股息2元。

和大董事長沈國榮表示，雖然今年受到武漢疫情影響，業績較往年衰退，但和大為超前部署2021年全球電動車大廠產能需求能量，全新廠房仍按照原定擴廠投資計畫興建嘉義三廠，並完成廠房新建工程上樑儀式，象徵和大嘉義廠拓展為公司最大製造基地的新里程碑又邁出一大步。

面對2020年動盪的經濟局勢，沈國榮指出，和大早已預先洞察多家國際級電動車大廠商機，目前已掌握包含美系T客戶及歐系L客戶與A客戶的電動車訂單能見度及長期全球車市復甦的力道。這即是憑藉過去十多年來和大深耕頂尖電動車廠減速機構技術開發，為客戶新開發車款獨家量產廠商，象徵和大技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，率先在電動車市場佔有領導地位。除此之外，在經營管理方面，仍持續精進品質保證提升及樽節成本管理，杜絕不良及浪費等多元管理策略與執行。在研發技術方面，已逐手加速規劃二項重大精實技術研發管理專案，以強化公司產品及技術發展能量。在製程管理方面，陸續引進高階設備，建構智能產線發展，提升生產效率。面對此波疫情的衝擊，經過短暫的沉潛與淬鍊，相信營收與獲利必將回復過往水準，更上層樓，迎接車市新世代，邁向百億綠能企業，再創巔峰。

(工商 )