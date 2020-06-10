高雄市長韓國瑜遭到罷免後，憤怒的韓粉們開始醞釀「罷捷」的連署，要重啟罷免高雄市議員黃捷連署，目前累計超過1.1萬份，黃捷則表示如果選民認為她問政失職、阻礙鳳山發展，一定不會戀棧。

目前罷捷團體宣稱，第一階段聯署已經破萬份，即將邁入第二階段；對此，師範大學教授范世平在政論節目中指出，若是罷捷成案，對黃捷可能不一定全是壞處，因為這次韓國瑜的罷免案，鳳山區就投出了高達11萬7千的贊成票，若黃捷的罷捷案再成立，並且炒出話題性，再度引發「投票潮」，那麼不僅罷免失敗，還會產生「可怕後果」。

范世平表示，若是這次罷捷投票黃捷不僅沒有遭到罷免，還順勢衝出高票，黃捷就此「浴火鳳凰」，道行一口氣提高！

鳳山區在這次罷韓案中投出了11萬7千的支持票，而黃捷在這次的罷韓案中擔任重要角色，若黃捷在未來的罷捷投票中可以拿到接近10萬的選票，那麼國民黨就危險了，因為國民黨在2020立委大選中，鳳山區的支持度也才獲得了8萬多的選票，這次的罷捷恐怕會讓黃捷一口氣衝上立委的高度，超越國民黨、挑戰民進黨。

(中時電子報)