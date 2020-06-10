利多消息提振，周二國際原油期貨價格反彈；石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+，將採取更嚴格方式確保成員國不違反減產承諾，沙特能源部長卜杜勒阿齊茲表示，預計提高對所有地區的原油售價，並持續維持減產一個月，激勵市場情緒，其中美國原油漲幅2%，倫敦原油漲幅1%。 此外，美國熱帶風暴克利斯托波(Cristobal)來襲，導致許多石油鑽井工作暫時停擺；美國新澤西州長Phil Murphy表示已為第二階段的經濟重啟做好準備；美國能源資訊署(EIA)在展望報告中預期第三季原油需求將出現反彈；以上利多消息再次使得原油期貨成為市場關注的焦點。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.75美元，報每桶38.94美元；7月熱燃油漲0.03美元，報每加侖1.15美元；7月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.21美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.38美元，報每桶41.18美元。(商品行情網)

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