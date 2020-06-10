2019年每股盈餘創下台股新紀錄的股王-大立光(3008)配息也創紀錄，今天股東會通過每股配息79元。

受惠於智慧型手機多鏡頭趨勢及蘋果iPhone 11系列新機上市銷售出色，大立光2019年合併營收為607.45億元，年成長21.61%，創下歷年新高，營業毛利為419.43億元，年成長22.1%，創下歷年新高，合併毛利率為69.05%，年增0.27個百分點，營業淨利為365.06億元，年成長23.28%，創下歷年新高，稅前盈餘為365.8億元，年成長17.26%，稅後盈餘為282.62億元，年成長15.97%，創下歷年新高，每股盈餘為210.69元，不僅是公司歷年新高，亦是台股新紀錄。

由於大立光預計在今年及明年啟動手上三塊土地新廠建置，董事會維持往年平均配息率，今年配息率約37.5%，每股配息79元，這也是台股的新紀錄。

無畏新冠肺炎疫情導致大陸地區在2月大規模停工等因素干擾，大立光第1季業績表現不俗，第1季合併營收為132.14億元，季減28.01%，年成長34.52%，為歷年同期新高，營業毛利為92.24億元，季減29.35%，年成長46.17%，單季合併毛利率為69.8%，季減1.33個百分點，年增5.56個百分點，為歷年同期次高，營業淨利為78.57億元，季減31.93%，年成長50.13%，單季營業淨利率為59.46%，稅前盈餘為82.72億元，稅後盈餘為67.2億元，季減16.95%，年成長32.99%，每股盈餘為50.1元。

不過，新冠肺炎疫情自3月開始在歐美大爆發，影響終端手機需求，且蘋果等手機品牌廠處於新舊機種交替，致使大立光第2季營運相對保守，大立光5月合併營收為38.66億元，月減17.45%，年減23.01%，為今年2月以來新低，累計1到5月合併營收為217.45億元，年增9.67%；由於客戶需求疲弱，大立光表示，6月拉貨動能與5月差不多。

(時報資訊)