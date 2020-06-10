工業電腦廠振樺電（8114）今（10）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利4.5元。展望後市，雖然新冠肺炎疫情衝擊短期營運，但集團對中長期後市展望仍審慎樂觀，預期在各國陸續恢復經濟活動後，營運可望領先同業重返成長軌道。

此次股東會亦完成董事全面改選，新任6席董事為董事長暨總經理陳茂強、研發顧問陳茂榮、陳茂松、全球運籌中心執行總監姜益民、云拓資本執行長鄭傑文、華碩前執行長沈振來。3席獨董為吳宏城、潘必蘭、國巨旗下普思電子董事長暨執行長張綺雯。

振樺電2019年合併營收97.45億元，年減0.81％，創歷史次高。毛利率34.78％、營益率10.26％，優於前年32.43％、7.2％。不過，因業外顯著由盈轉虧，歸屬母公司稅後淨利4.58億元，年減38.79％，每股盈餘6.13元，低於前年8.52元，雙創近7年低點。

振樺電表示，去年營運已在本業獲利能力取得長足進步，其中，工業電腦營收連2年雙位數成長，整合綜效已逐步顯現。集團端點銷售系統（POS）與自助服務設備（KIOSK）則因全球經濟具高不確定性，營運受指標性長期客戶大型專案導入時程遞延影響。

展望今年，由於疫情蔓延全球，各國紛紛隔離防疫、經濟活動停擺衝擊，振樺電POS及KIOSK短期營運動能及出貨物流園遭逢直接衝擊。不過，疫情確立自助服務設備（Self-Service Kiosk）發展趨勢，集團對中長期後市展望仍審慎樂觀，已為後疫情時代新常態做好準備。

為加速實踐服務物聯網願景，振樺電攜手全球PC巨擘聯想集團（0992.HK）共同成立合資公司，以端點銷售系統（POS）與自助服務設備（Self-Service Kiosk）為核心，主攻全球500強零售及服務場景的虛實整合應用方案，加速拓展全球一線藍籌客戶根基。

(時報資訊)