美股消息面：

1.美國股市歇停漲勢，避險資金流入，紐約8月期金漲1%，每盎司收報1721.9美元，連續二日上漲，7月期銀漲0.6%，每盎司收報17.79美元。美元指數跌0.3%，來到96.35，支撐了金價上漲。市場關注周三晚間美國聯儲匯主席包威爾的談話，如出現示警語氣，則有利於避險的金價再提升。另高盛認為，只要聯儲會決定容忍高於目標的通膨，金價可能持續上漲至2000美元。

2.周一的逆勢上漲，周二油價則下跌，紐約期油跌0.6%，每桶報37.95美元，布蘭特期油跌0.7%，每桶報40.5美元。美國EIA組織調高今年油價預測平均值，紐約期油調升16.7%，每桶平均值為35.14美元，布蘭特期油上調11.4%，每桶平均值為38.02美元。EIA並且將今年美國原油產量調降1%，平均產量為每日1156桶。

3.美國總統川普擬採取新措施，制裁中國對新疆等少數民族的行為，將中國公安部法醫研究所和八家中國企業列入黑名單，稱其侵犯維吾爾族等少數民族的人權。

4.蘋果和亞馬遜股價創新天價，那指盤中首次衝破一萬點心理關卡，微軟和臉書同步上漲，四家公司市值逼近5兆美元，顯示因疫情影響，讓遠端服務或線上服務更受重視。

5.國際貨幣基金敦促G20國家等債權人能豁免貧窮國家免付利息或進行債務重整。

(時報資訊)