和大(1536)今天召開股東常會，董事長沈國榮指出，今年4、5月會是谷底，在歐美解封後，陸續消化庫存，7月將恢復正常出貨，預計9月將可恢復成長動能，甚至報復性反彈，樂觀看待2023年後迎接電動車的浪潮。

和大上午股東會通過去年財報及營運報告，2019年全年營業收入59.68億元，營業淨利6.49億元，每股盈餘2.55元，配發現金股利2元。沈國榮對股東表示，2019年美中貿易戰，占全球市占率一半的兩大汽車銷售市場相互增加關稅，讓車市衰退特別厲害，和大有部分供應商在大陸及歐洲，主要客戶也在歐美及大陸，使得2019年和大出貨受到影響。

今年原本預期是營運爆發年，8條AI產線開出，全新廠房仍按照原定擴廠投資計畫興建嘉義三廠，並完成廠房新建工程上樑儀式，預計年底完成投產，但受到疫情衝擊，全球封城封國，工廠停工，對和大出貨出貨產生困擾，4、5月出貨不順，這兩個月是今年非常辛苦的兩個月。

沈國榮指出，5月18日美國開始解封，和大5月下旬開始接到客戶出貨排程，但因為2到4月的出貨變成庫存，5到7月上旬陸續消化這些庫存，因此，4、5月會是谷底，7月出貨恢復正常，9月有機會出現報復性的新增訂單。

和大因應未來電動車的整體發展，將從單一零件進一步整合電動車傳動系統，沈國榮認為，美中貿易戰及新冠肺炎讓電動車發展延遲兩年，2023年電動車將是大爆發時間，因此，和大看好未來訂單將會滿載，第五廠新廠將在2023年投入廠房建置及機器設備，銜接2024年到2027年間電動車市場的強烈需求。

(時報資訊)