阿信神回應網友。（圖／翻攝自 IG）

阿信自嘲最近好多外國女生關心他。（圖／翻攝自 IG）

五月天上月底按照往年實現「五月之約」，但因疫情影響改採線上音樂會形式，昨(9日)阿信在IG分享單獨剪出的〈孫悟空〉MV，沒想到引來色情假帳號留言，還有人露骨求找「大香腸」，而阿信沒假裝沒看到，竟還親自回覆了，笑翻眾人。

昨阿信貼出MV後，釣出色情妹留言問：「誰可以用長而大的香腸滿足我的需求？」，阿信看見後親自回應：「您可以去士林夜市看看。」讓粉絲笑炸，還有人用色情頭像挑逗說：「特別是我的胸部，你喜歡嗎？嘻嘻。」阿信又回：「我一歲多就斷奶了，謝謝您的體貼與胸襟」。

阿信回應後引來一堆網友笑翻，阿信還反虧歌迷說：「你為什麼笑我？」，之後還在限時動態自嘲：「我的IG留言多了好多外國女生關心我。」網友則回應：「原來是要這樣才會被翻牌，心累」、「這是我聽過最有禮貌的回答！」、「香腸要切片嗎」、「快來看總裁大人的神回覆」。

(中時電子報)