「綠空鐵道軸線計畫」串聯台中市中、西、東、南區歷史文化資產，南段部分已完工，市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人10日質詢時，關心北段工程進度，希望市府加快建設腳步，力拚年底完工，帶動地方發展。都發局長黃文彬說，市府將趕在年底完工。

台中市議會10日進行都發建設委員會業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人，關心鐵路高架捷運化後，橋下空間、舊鐵道及周邊環境空間再發展情形。

鐵路高架化下全線綠廊帶總長20多公里，邱素貞、謝明源等人建議多目標使用，依各車站在地需求，規畫為停車空間、公園、休憩運動用地，以及商用空間等充分利用。尤其，東區南京路至自由路段，民眾多次陳情停車相當困難，非常迫切需要停車空間，希望市府順應民意，積極規劃停車場，以符合當地民眾生活需求。

邱素貞表示，前市長林佳龍時期規劃的「綠空鐵道計畫」，整合高架下鐵道空間與周邊土地，打造綠色廊道，分為南、北段辦理。目前綠空鐵道南段第一期工程經費1億9200萬元，由互助街至國光路，今年2月已經完成了，是鐵路高架化後的空中花園。

北段從台糖園區至火車站工程，串聯台糖生態園區、歷史建築及產業文化展示園區，與車站新站空間介面設計，將吸引人潮，帶動東區、中區發展，邱素貞希望市府快馬加鞭，力拚北段於今年底完工。

南段部分雖已完工，如何「上去」綠空鐵道，指標並不明顯，邱素貞親自走了一趟，繞了好久才找到，批評不便民。南段高架下鐵道空間與周邊土地，也發現髒亂、未整理，影響都市景觀與城市意象，議員們要求市府儘速進行綠化及鐵道環境氛圍塑造，以利地方發展。

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(中時 )