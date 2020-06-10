因新冠肺炎疫情重擊產業活動，南韓五月的失業率攀升4.5％，高於四月的3.8％，創下2010年一月來新高。

據南韓國家統計局今日（10日）公布的統計資料顯示，南韓國內就業人數相較一年前減少了39.2萬，且放棄求職人口增加了3.9萬人。

根據統計報告，大規模的裁員大多發生在小型零售商、餐廳及住宿業。隨著政府放寬社交距離限制，近幾周餐廳業似乎漸有起色，但便利商店和其他家庭式小雜貨店似乎仍在掙扎。

韓國全國經紀人聯合會昨日公布統計數據顯示，今年第一季南韓前100大企業的海外銷售額較2019年第四季萎縮10％。南韓經濟大幅依賴產品出口，面對疫情造成出口下降，南韓政府期望能藉由提升內需來挽救頹勢。

然而南韓雖曾一度成功控制住疫情，卻數次爆發群聚感染，使得關於經濟復甦的猜測目前受到許多質疑。根據政府數據，截至周二的累計確診數為11,852例，死亡案例共計274例。

南韓的失業率就全球市場來看不算最糟，根據統計，經濟合作暨發展組織（OECD）會員國大多因實施了封城措施，平均失業率為8.4％。南韓國家統計局的失業數據出台後，南韓財政部長洪楠基（Hong Nam-ki）在Facebook寫道：「未來的就業狀況難以預料，我國貿易夥伴國內經濟重挫導致我們的出口銳減，進一步影響到我國國內的製造業。」

根據統計資料顯示，南韓製造業在五月裁員5.7萬人，零售商、批發商、餐廳、飯店業合計裁員37.1萬人；不過農業就業人數反而增加了5.4萬人。

(工商 )