美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝壓頸不當執法致死，引起全國眾怒，示威遊行已在全美上百城市延燒，但也讓部分警方暴力執法惡習畢露，特別是水牛城1名手無寸鐵的75歲老人，見似走到應變小組前，卻遭推倒在地，後腦杓著地鮮血直流，再度引起爭議。不過，美國總統川普卻認為這起事故，恐怕是有人要栽贓警方的意外。
據美媒《國會山莊》報導，川普9日在推特上表示，「遭水牛城警方推倒的示威者可能是反法西斯的煽動者。很明顯，75歲的古吉諾（Martin Gugino）前往警員們前並想偷聽他們的對話，想藉此關掉警方的設備後，才被警員推開。我看完後，他倒的力道比推的還要重，這可能是有意栽贓？」
報導指出，川普並在貼文標記了右翼新聞網站「第一美國新聞網」，想藉此擴大他的說法，當時該網站正在舉行關於警方執法是否過當的辯論。
在兩名應變小組推到該名老人後，若無其事地離開的畫面，立刻上傳到社群網站上，而水牛城警局稱該名老人是「絆倒後跌倒」，引起公憤。雖然兩人已被停職，但水牛城警察工會表示，這兩名員警只是執行命令，卻受到這樣的待遇，因此緊急應變小組的57名員警全部辭職，以表達反對。推倒老人的兩名警員也聲稱無罪。
報導稱，正值全美普遍認為非裔佛洛伊德（George Floyd）是遭警方血腥執法與種族歧視而死之際，川普又在此時宣揚無證據的陰謀論，不僅引起民主黨大力批評，連準備競選共和黨議員也小心與川普保持距離。
(中時電子報)
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