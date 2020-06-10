美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝壓頸不當執法致死，引起全國眾怒，示威遊行已在全美上百城市延燒，但也讓部分警方暴力執法惡習畢露，特別是水牛城1名手無寸鐵的75歲老人，見似走到應變小組前，卻遭推倒在地，後腦杓著地鮮血直流，再度引起爭議。不過，美國總統川普卻認為這起事故，恐怕是有人要栽贓警方的意外。

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020

據美媒《國會山莊》報導，川普9日在推特上表示，「遭水牛城警方推倒的示威者可能是反法西斯的煽動者。很明顯，75歲的古吉諾（Martin Gugino）前往警員們前並想偷聽他們的對話，想藉此關掉警方的設備後，才被警員推開。我看完後，他倒的力道比推的還要重，這可能是有意栽贓？」

報導指出，川普並在貼文標記了右翼新聞網站「第一美國新聞網」，想藉此擴大他的說法，當時該網站正在舉行關於警方執法是否過當的辯論。

在兩名應變小組推到該名老人後，若無其事地離開的畫面，立刻上傳到社群網站上，而水牛城警局稱該名老人是「絆倒後跌倒」，引起公憤。雖然兩人已被停職，但水牛城警察工會表示，這兩名員警只是執行命令，卻受到這樣的待遇，因此緊急應變小組的57名員警全部辭職，以表達反對。推倒老人的兩名警員也聲稱無罪。

報導稱，正值全美普遍認為非裔佛洛伊德（George Floyd）是遭警方血腥執法與種族歧視而死之際，川普又在此時宣揚無證據的陰謀論，不僅引起民主黨大力批評，連準備競選共和黨議員也小心與川普保持距離。

(中時電子報)