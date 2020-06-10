民進黨桃園市議員王浩與日前因言論惹議，不斷招致外界批評，加上罷韓後部分民眾情緒仍然激動，還傳出「罷王」的聲浪。前立委陳學聖今(10)日表示，王浩宇過去四處樹敵，所以「罷王」將不會只是藍綠對決。

陳學聖在臉書上指出，「罷王別譏」不會是藍綠對決！因為討厭王浩宇的，不是只有國民黨，並指出，過去王浩宇曾經對時代力量宣戰，「那天起，我就發誓我不但不會被幹掉，還要把時代力量幹掉，而攻擊就是最好的防守，我一直相信這句話」；也嗆過民眾黨「近日的一波民調，民眾黨支持度剩3.6%，若他民進黨砲手腳色，能拉下高雄韓國瑜、柯文哲，他感覺很值得。」認為這兩個黨應該還記得舊恨，不會支持王浩宇。

陳學聖說，王浩宇過去四處樹敵，現在終將嘗到苦果，這不是什麼「報復性」罷免，只是王浩宇自己放的砲，被別人「加倍奉還」，剛好而已，所以「罷王」不會是藍綠對決，只有國民黨的事，並呼籲國民黨要爭氣。

網友們也回應，「綠色奧步盡使，別人用就唉唉叫。以其人之道，還其人之身。讓牠們感同身受。」、「背叛高雄的該被罷免，那背叛黨的呢？」、「為了刷存在感年紀滿嘴謊言輕輕造口業見鬼說鬼話到處得罪人」。

(中時電子報)