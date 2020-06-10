悠遊卡公司與索尼合作的PS4手把造型悠遊卡一推出就被瘋狂秒殺，完全供不應求，線上預購平台PChome已預告，下一波出貨還要兩年多，竟然要等到2022 年8月才能拿到悠遊卡。外界好奇為何要等這麼久？悠遊卡公司也很無奈，親揭背後原因。

PS4手把造型悠遊卡本周起改為「限時預購不限量」，反而更搶手，目前已賣出超過30萬張，由於線上預購的等候時間已拉長到2022年，引起消費者抱怨「太扯」。根據悠遊卡公司指出，出貨之所以要等這麼久，完全是因為這款悠遊卡幾乎是純手工製造，且做工繁複，尤其手把造型複雜，所以沒辦法大量生產，加上內部晶片還要從國外進口，因此大幅拉長了等待時間。

根據 PChome 公布的 PS4悠遊卡預購商品連結，在9日開放的第10波預購，預定4月出貨，接下來的第11、12波預購，預計出貨日則都要等到2022月8月4日。

(中時電子報)