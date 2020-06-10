華為創辦人任正非表示，雖然華為已經在產業佔據領先地位，但美陸科技差距仍大，這與大陸的泡沫經濟和不能踏實做學問有關，如果大陸想和美國競爭，必須提高教育。
華為旗下「心聲社區」微信公眾號近日刊登人民大學經濟學者向松祚的一篇文章，文章引述任正非5月21日的訪談。任正非表示，華為雖然已經做到行業領先地位，但大陸與美國相比，整體差距還很大，美國在科技上的深度和廣度都值得學習，「我們還有很多欠缺的地方」。
任正非認為，美陸科技巨大差距與與大陸經濟泡沫有很大的關係，「P2P、互聯網、金融、房地產、山寨商品……等等泡沫，使得人們的學術思想也泡沫化了」，「如果大家都不認真去做理論，都去喊口號，幾十年以後我們不會更加強大。所以，我們還是要踏踏實實做學問。」
任正非也提到，大陸將來要和美國競賽，唯有提高教育，沒有其他路，最主要的一點是重視教師。他指出，只有教師的政治地位、經濟待遇提升，才能使教育得到較大發展。
文章來源：破局！向松祚：任正非真正的忧虑是什么？
(中時電子報)
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