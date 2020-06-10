微星(2377)今舉行股東會，由董事長徐祥及總經理江勝昌主持。微星股東會今通過配發4.2元現金股利，去年資產報酬率為9.71%，權益報酬率18.33%，純益率4.64%，EPS 6.61元。

徐祥表示今年因為疫情，公司保留較多現金，配息率64%，低於往年的75%，第2季電競、商用及板卡的需求持續暢旺，將是全年的旺季，年增可逾2成，甚至可能創歷年單季新高。

微星的主要大股東結構中，包括壽險公司和新制勞退基金，壽險公司如富邦人壽，國泰人壽等，而元大台灣高股息的持股比也有2.67%。微星5月營收109億4979萬元，為去年11月以來新高，月增率3.21%，年增率21.16%

微星品牌在遊戲領域及數位內容創作領域表現傑出，以先進的研發為根基及客戶的滿意為動力，在2019 Computex中，MSI GT76 Titan電競筆電旗艦機獲得最高榮譽全獎的肯定，MSI Trident X Plus電競桌機、MSI Optix MPG341CQR 電競螢幕、MSI Prestige P100 Series創作者桌機，以及MS-9A95 AloT邊緣運算架構下雲分機與全球客服智慧管理解決方案，四項產品皆拿下類別獎，展現雄厚的硬體研發技術，在2019年更有9件產品摘下台灣精品獎殊榮。

微星除了深耕電競領域外，也留意到雲端運算為伺服器市場帶來結構轉變，一方面大型資料中心的部署可以增加伺服器業者的出貨量與營收，另一方面隨著企業界經由虛擬化方式，來使用伺服器應用程式，或是直接使用雲端業者所提供的服務，都會使得企業界對新伺服器的需求降低。

微星的伺服器業務，持續在ODM代工與SI經營雙管齊下布局，以主流x86架構為強項進行新平台Whitley的轉換，因現在AMD架構性價比相對優於Intel，逐漸吸引市場客戶青睞，讓市占率逐年提升,因此公司也切入AMD平台開發，同時也切入Power架構與市場少量出貨並布局全球整合威脅管理(UM)的0DM代工，提供各項資安全方位解決方案。

至於汽車電子產品方面，微星發展以智慧安全為主要趨勢，包括車用資通訊系統、自駕車、車聯網等。隨著半導體及通訊技術不斷創新，汽車電子領域發展也隨之突破。

(時報資訊)