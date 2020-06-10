台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)5月營收6.59億元，月增2.27%，但受到疫情影響，5月營收年減28.06%；1-5月營收35.69億元，較去年同期減少19.23%。

榮剛表示，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟活動，但隨著世界多國陸續解除封城措施，市場需求可望逐步回升，日前石油輸出國家組織（OPEC）和其他產油國商定維持4月間達成的減產協議，預期可望將帶動油氣需求緩慢而穩定的復甦，並連帶拉升相關零組件供應鏈的成長。

榮剛5月營收已較4月回升，且這兩年受惠成本的持續優化改善，在毛利提升下，儘管遭受到疫情衝擊仍可維持獲利。榮剛表示，雖然航太、能源、石化產業皆受到疫情影響，但公司的策略將持續朝向高技術、高門檻、需認證的材料方向努力，再佐以改善工具鋼製程及成本，等待疫情過去，預期公司競爭力與獲利能力有機會更上層樓。

(時報資訊)