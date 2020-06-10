1.致茂(2360)：受惠德國汽車振興方案加碼電動車購置補貼，後市表現可期，今早逆勢走高逾1%。
2.建準(2421)：5月營收續創新高且下半年表現看好，50元關卡有撐，多方向上邁步。
3.新日興(3376)：5月營收月增3.46%、年增34.02%，修正結束，上漲逾3%。
4.雙鴻(3324)：樂看H1優於去年同期，今年有望再締新猷，股價自底部走高，上漲約2%。
5.台積電(2330)：股東會釋佳音、外資持續加碼，ADR周二收漲1.87%，今早股價開平小跌後，多頭即刻進駐，旋即翻紅漲至323元。
6.和泰車(2207)：外資連三日買超，昨投信加入多頭行列，帶動今早股價開低後翻紅走高逾3%。
7.榮成(1909)：5日線、月線走升，外資連三日回補買超，推升今早股價續彈近3%。
8.正隆(1904)：5月營收年減擴大至13.79%，昨外資、投信同步轉賣超，衝擊今早帶量跌逾4%，摔出月線。
9.日成-KY(4807)：5月營收月減30.14%，年減22.68%，今早放量大跌逾8%，摔下5日線、月線。
10.淘帝-KY(2929)：5月營收月減27.94%、年減71.11%，今早爆量跌近8%，痛失5日線、月線。
11.大宇資(6111)：睽違15年首次配發股利，後續營運樂觀，今早放量強漲近4%。
12.矽統(2363)：5月營收月減51.23%、年減37.09%，外資連2日賣超，早盤續挫逾6.5%。
13.祥碩(5269)：伺服器市場需求暢旺，不畏外資連4賣超，股價續漲登漲停，衝上波段新高價。
14.矽創(8016)：子公司昇佳上櫃漲升不斷而沾光，甩開營收雙摔窘境，晨盤走揚逾3.5%。
15.恆大(1325)：口罩賣到爆，營運進補可期，早盤上漲逾3.5%，寫短波高點。
16.為升(2231)：布局車用，營運有望季季高，早盤小漲逾1%。
17.圓剛(2417)：5月營收雙升，外資連2日買超，早盤放量漲停。
18.鈦昇(8027)：單季營運有望轉盈，三大法人昨轉買超，早盤一度觸及漲停。
19.曜越(3540)：美PC需求熱，5月業績挑戰新高，早盤漲逾5%，改寫前高。
20.康那香(9919)：5月營收年增逾3成，早盤挾量漲逾7%。
21.國光生(4142)：前五月營收3.78億元，年增3倍，早盤剽悍攻頂，登本月高。
22.群創(3481)：5月營收雙升，晨盤放量勁彈3%，攻上8元。
23.合一(4743)：5月業績躍進，獲外資連4買，早盤強攻漲停，續衝天價212.5元。
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