家登(3680)因為擴產作業之故，2020年5月合併營收約2.14億元，月減11.75%，年減28.54%，但公司快速調整產能並擴產，6月可望締造佳績，並樂觀看待第二季之表現。

受惠EUV POD(極紫外光光罩盒)需求續強，家登年5月營收9.1億元，年增9.24%，其中半導體本業為6.63億元，其餘2.48億元，集團營運結構轉佳。

家登第2季將延續第1季營運表現，5月加速完成樹谷廠擴廠作業，雖然受相關機台設備建置及新建無塵室投產前置作業影響約2周產能，導致5月營收下滑，但家登用最短時間調整產能生產並拓線，維持所有客戶正常供貨無虞，伴隨擴廠產能提升的效益，6月業績將明顯上揚，法人估第2季營收也有機會挑戰新高。

伴隨家登擴廠計畫到位，新增產能挹注將會於6月全力投產，加上近年來家登致力於先進製程生產鏈的完備，從射出機、檢測機、清洗機到儲存櫃，搭配家登對於自動化生產線的研發能力，不斷開發符合智慧化工廠專用之設備，以提高生產效率。

隨著疫情趨緩，振興經濟成為首要課題，半導體產業成為指標性產業，正回到快速成長的軌道，雖然各界判斷5G的發展時程因疫情導致延宕，但世界各大半導體廠仍不因此減少資本支出或減緩製程發展，此外，大中華市場力求最快速度復原，家登的半導體客戶5月起出貨力道持續加強。

(時報資訊)