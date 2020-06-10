日本政府公布數據，日本四月份核心機械訂單按月下跌12%，創2018年9月以來最巨減幅，而路透此前預測的平均值為下跌8.6%。三月的核心機械訂單的減幅為0.4%。

不包括電力和船隻的核心機械訂單，被視為是未來六到九個月的資本支出的先行指標，四月按年度比較為下跌17.7%，預測的平均值為跌14%。四月的新數據預計將影響未來數月日本的企業支出。

另外，日本五月批發物價較去年同期下降2.7%，主要是商業活動受衝擊，影響對大宗商品的需求。

(時報資訊)