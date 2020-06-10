《國際經濟》日本4月核心機械訂單年減17.7％ 10:172020/06/10 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府公布數據，日本四月份核心機械訂單按月下跌12%，創2018年9月以來最巨減幅，而路透此前預測的平均值為下跌8.6%。三月的核心機械訂單的減幅為0.4%。 不包括電力和船隻的核心機械訂單，被視為是未來六到九個月的資本支出的先行指標，四月按年度比較為下跌17.7%，預測的平均值為跌14%。四月的新數據預計將影響未來數月日本的企業支出。 另外，日本五月批發物價較去年同期下降2.7%，主要是商業活動受衝擊，影響對大宗商品的需求。 (時報資訊) #核心機械訂單 #數據 #減幅 #預測 #日本 也許您會感興趣 財經熱門新聞 美股5次熔斷犯老毛病！99％散戶種下敗因... - 財經 兒童保單瘋搶 保險局急特赦 - 財經要聞 - 工商時報 偷鑽漏洞救華為？日媒驚爆陸廠還有大殺招 - 即時 大陸沒有掌握的技術 何止是晶片製造 - 財經 科技產業差距大！華為任正非揭陸輸美2大關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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