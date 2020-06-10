行政院長蘇貞昌昨日訪視疫苗業者，國光生(4142)今日跳空漲停板61.6元開出，漲停板開開關關，高端疫苗(6547)以103元開出，漲幅逼近7%左右。行政院長蘇貞昌指出，全球約有700萬人確診新冠肺炎疫情、40萬人死亡，疫苗很重要，若疫苗能早日生產，等同疫情得到控制，而生產疫苗相當花錢，而相關預算、經費等，政府將支援做後盾。

國光生技5月自結營收為新台幣635萬元，較前一年同期成長7.61%。至於新冠疫苗量產規劃，除了尋求生產合作夥伴外，已開始進行第2條無菌針劑充填線擴充計畫，預計明年下半年將開始啟用量產，未來不管是在流感疫苗市場供應，還是新冠疫苗量產需求，國光生技新產能都能充份供應。國光生表示，例行性歲修結束後，產能已按生產計畫陸續開出，除破傷風疫苗外，海外四價流感疫苗訂單也陸續生產及出貨，並預計在第3季完成公費四價流感疫苗的生產。

高端疫苗的新冠疫苗進展方面，目前已完成200隻老鼠的動物試驗，試驗結果有機會在7月初與合作夥伴美國國衛院(NIH)共同發布於國際知名期刊上。高端疫苗從今年2月開始展開新冠疫苗合作，3月初已在台灣展開動物免疫試驗，並進行多項候選疫苗配方篩選，目前以第3季進入人體臨床試驗為目標，加速進行各項動物試驗與量產製程測試。

(時報資訊)