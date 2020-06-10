銅箔廠-金居(8358)股東會通過每股配息2元，金居近幾年佈局高頻高速產品，成果逐漸顯現，隨著5G、雲端運算需求增溫，有助於金居未來營運表現。

金居今天舉行股東會，金居積極轉型，深耕客製化及高頻高速領域產品，受惠於伺服器、雲端運算、資料庫中心等需求增溫，公司因已陸續獲得客戶及大廠認證，帶動公司業績自去年下半年開始展現成長力道，金居2019年合併營收為52.2億元，年減16.35%，營業毛利為7.83億元，年減35.45%，合併毛利率為15.02%，年減4.43個百分點，稅前盈餘為5.26億元，稅後盈餘為3.96億元，年減46.56%，每股盈餘為1.57元；今天股東會決議每股配息2元，包括盈餘配息1.38元及資本公積配息0.62元。

在產品佈局逐步發酵下，金居今年上半年業績無畏新冠肺炎疫情逆勢成長，第1季稅後盈餘為1.56億元，年成長60.7%，每股盈餘為0.62元，累計前5月合併營收為24.74億元，年成長34.84%，業績表現不俗。

(時報資訊)