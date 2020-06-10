台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波(6248)5月營收2.65億元，月減11.11%，年減13.02%，今年前5月營收13.11億元，仍創歷史同期新高，較去年同期小增0.22%。

沛波表示， 5月份開始進入梅雨季，影響營建工程施工進度，相對也會影響到出貨排程，使得5月營收較上月減少，但與歷年同期相比仍維持在次高水準。

總經理葉俊良指出，受到美中貿易戰、新冠肺炎疫情影響，加上國際企業來台投資，以及對供應鏈、生產產能地點等要求，台商從自去年以來出現鮭魚返鄉潮，後續國內房地產發展仍有可為，將帶動建築用鋼需求。

葉俊良表示，在國內建築用鋼部分，根據市調機構統計，今年北台灣房地產新建案上看1.3兆元，光是「520」檔期建商的推案金額接近2400億元，是從2014年以來第三高，代表疫情控制後建商對房地產後市看法轉趨樂觀。未來工地客戶若再展開進場補單行動，可再增添沛波的接單動能，對今年營運仍審慎樂觀。

(時報資訊)