鑄件大廠永冠-KY受印度防疫封城影響，5月出貨噸數及合併營收比4月略減，但與去年同期相比已全面回升成長。永冠表示，印度政府即將執行三階段解封政策，印度客戶全數恢復正常生產，並通知永冠全力出貨。永冠6月出貨噸數目標為15,000噸。

永冠5月出貨噸數為15,268 噸，比4月微幅衰退0.91％，但較去年同期成長13.69％。5月合併營收7.01億元，較4月衰退1.57％，比去年同期成長9.98％。前5月合併營收25.44億元，較去年同期衰退11.18％。

永冠表示，永冠不只提供產業機械鑄件給印度客戶，也有風電客戶，印度政府5月為了防疫而採取封鎖政策，致使永冠5月出貨噸數及合併營收比4月略為減少。隨著印度政府即將執行三階段解封政策，位於印度的客戶已全數恢復正常生產並通知永冠全力出貨。但考量近期疫情發展，美國持續申領失業金人數，是新冠疫情爆發以來，首次下降，再加上日本全境已解除緊急事態並推出新經濟振興方案救經濟，永冠持續關注客戶的需求，並期待6月出貨量維持正常水準。

(工商 )