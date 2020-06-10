國民黨革實院長羅智強今天在臉書指出，民進黨已是無限貪婪的權力惡獸，「民主進步」成了何其諷刺的四個字。

羅智強說，過去一個月，他多次南下高雄，除了表達對國民黨及韓國瑜的堅定支持與情誼外，他更關切的是台灣民主體制不能毀於一旦。

他說，「分權制衡」是民主政治的基本原則，民進黨執政以來，中華民國憲法的五權分立精神已蕩然無存。立法院淪為「立法局」；司法獨立是民主最後一道防線，而民進黨經常對檢調及法院說三道四，下指導棋，一黨獨大已到了肆無忌憚的地步。

羅智強說，「強權者，為所欲為，弱勢者，忍受痛苦」成為台灣的唯一旋律，民進黨已鐵了心要加深台灣的傷痕，任由這些痛凝結成累世的仇恨；而仇恨，是執政者取之不盡的養分。從罷韓案可以看出，民進黨雖已完全執政，掌控所有資源，在野黨擔任地方首長令他們芒刺在背，必欲除之而後快，對所有反對力量進行掃蕩，將台灣政壇變為殺戮戰場。

他說，國民黨早期的威權統治，確實阻礙了台灣民主化過程，但後來開放報禁、黨禁、終止戒嚴時期、總統直選等一連串改革行動造就了今天台灣的民主；當時的國民黨還能容忍、接受黨外勢力的存在及制衡，而民進黨今天卻大開民主倒車，比威權時候的國民黨有過之而無不及。

羅智強表示，民進黨以利益豢養媒體、以國家資源配置網軍、真是許多號稱獨立的東廠機關追殺在野黨；要求其他政黨退出校園，自己卻全面伸手進入校園；用社維法箝制人民的言論自由；這一刻，請問，台灣還有什麼民主之可言？民主進步，民主進步，何其諷刺的四個字？

(中時 )