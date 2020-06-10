尹賢旻和徐志焄曾在電視劇《雞龍仙女傳》合作，《他就是那傢伙》將成為兩人再次合作的作品，兩人是否再次上演二男搶一女。（圖／龍華電視提供）

黃正音最近常陷變臉、進廠維修傳聞，她過去被封「浪漫喜劇女王」，今年陸續以《雙甲路邊攤》和《他就是那傢伙》回歸，尤其《他就是那傢伙》是黃正音擅長的浪漫喜劇，加上想要躲避「三世姻緣」的奇幻題材，反套路的劇情讓喜愛黃正音的觀眾更加期待。

尹賢旻先前在《我的全像情人》裡一人分飾兩角獲得矚目，最近他在《他就是那傢伙》飾演追求黃正音的製藥公司代表黃志宇，受訪時他透露，終於明白了為什麼黃正音會是「浪漫喜劇女王」，他說道：「在一起演戲的過程中，黃正音會非常用心分析角色故事和對手戲，每個瞬間都能感受到她是充滿能量的演員，讓人敬佩。」

尹賢旻與徐志焄繼《雞籠仙女傳》後兩人再次合作，又再次上演兩男搶一女？尹賢旻表示：「儘管徐志焄年紀尚小，卻是一個充滿熱情且努力的演員，期待他藉由這次的作品，展現更多成長的模樣。」而徐志焄說：「自己的個性和朴道謙有很多相似的地方，特別是平時開玩笑的樣子；不同之處在於職業；接拍的原因一開始是有趣劇名，再來是想要挑戰多種形象的角色，希望帶給大家不一樣的徐志焄。」

製藥公司代表黃志宇（尹賢旻 飾)）對工作以外的事毫無關心，是個外表高冷，內心無法預測的人，卻對初次相遇的明星網絡漫畫作家朴道謙(徐志焄 飾)和網絡漫畫企劃組組長徐玄珠(黃正音 飾)產生了好奇。帶有「神秘面紗」的黃志宇和「年下直進男」朴道謙，誰才是徐玄珠「可惡的三世前任」呢？《他就是那傢伙》將於7月9日起，每周四五，中華電信MOD>戲劇199>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定7月18日起，每週六日晚間九點，在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時電子報)