台南市政府交通局去年向中央爭取建置30座太陽能電子紙智慧站牌，近日已全數完工啟用，地點遍及溪北地區及國中小學校等處，能提供候車民眾精確的公車到站資訊，避免頂著大太陽久候公車。交通局表示，今年再向交通部爭取850萬元，並自籌150萬元，將建置50座太陽能電子紙智慧站牌，目前已獲核准，正著手規畫建置站位。

交通局指出，有別於傳統的智慧站牌，太陽能電子紙智慧站牌直接由太陽能板供電，不必外接電源，且電子紙顯示器耗電量低，即使在無日光狀態下仍可維持設備運作達14天以上。同時，這組站牌所需用地面積僅約0.72平方公尺，又不需供電限制，不但具有科技內涵，外觀也符合現代簡約風格，更搭配大台南公車鮮明的識別色系一併設計簡易座椅，亮麗新穎的造型頗受民眾肯定，更適推廣到大台南每個角落。

交通局指出，過去將軍區農會苓仔寮辦公處前雖設有公車站位，但當地的阿公阿嬤，卻因為不知道公車到站時間，也沒有座椅，經常頂著大太陽站在站牌邊等候公車不敢離開；佳里區子龍里子龍廟前也設有橘幹線公車站位，在開通橘9-1線「佳里-高鐵嘉義站」路線後，有越來越多民眾候車，但同樣不知道公車到站時間，也沒有座椅可供短暫休息。

交通局認為，「苓仔寮」及「子龍廟」站位因受現地條件限制，無法興建公車候車亭，傳統智慧站牌也面臨接電不易的困境，但卻可利用當地日照時間長的環境優勢，打造專屬的太陽能智慧站牌，目前也在北門、麻豆、新營、東山、白河、楠西、左鎮、新市、新化、安南等區建置。

(中時 )