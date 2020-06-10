蘋果(Apple)將在美國時間 6 月 22 日舉辦今年度的全球開發者大會(WWDC20)，預計揭曉包含 iOS 14 在內的五大作業系統新功能與特色。其中，由於 iPhone 累積銷量亮眼，全球用戶數量龐大，最受關注。今日有媒體發現，早期曝光的 iOS 14 內容中出現了此版本將支援語音通話錄音的功能，引發討論。

由於歐盟的個資保護法規（GDPR）在 2018 年 5 月 25 日正式生效，再加上近年來社群平台用戶個資遭到濫用等例子，消費者們對於個人隱私防護的意識在近年來逐年攀升。而蘋果是最強調這項特色的品牌之一。根據外媒報導，近日一張疑似 iOS 14 的螢幕截圖曝光，是「Phone and FaceTime Calls」設定介面，提供了可以開啟通話錄音(啟用後，接聽或是播出的通話都將被錄音)的設定開關。

一張疑似 iOS 14 的螢幕截圖曝光，指出可能加入通話錄音功能，引發討論。(摘自IT之家)

在通話錄音功能開關之上，洋洋灑灑列出不少注意事項。其中包含需要事先告知對方通話有被錄音，且需要遵循當地法規。此外，蘋果也提醒，用戶啟用通話錄音功能後，還要同意不會再將設備借給其他人使用。

以個人隱私層面來說，「通話錄音」一直以來都是個相當棘手的問題。從上述截圖內容來看，很可能是蘋果為符合美國聯邦通信委員會(FCC)對於通話錄音的規定而進行的說明(FCC規定，通話錄音之前必須要明確通知對方，或通話過程中有語音提示，錄音才算是合法)。

以 iOS 來說，一直以來通話錄音都是蘋果沒有開放的一項權限。若想要在 iOS 設備中執行這項功能，唯有透過越獄(jailbreak)取得最高系統控制權，才能透過安裝非 App Store 當中提供的第三方應用程式來完成。若是蘋果在 iOS 14 中準備開放這項功能，勢必得針對他們的選擇向用戶詳細說明緣由，才能讓用戶了解他們如何在能妥善保護用戶隱私的前提下，開放這項功能。

蘋果預計在 6 月 22 日舉辦 WWDC20 線上活動。至今蘋果都尚未公布本屆 WWDC 的詳細行程。預料，蘋果將會在會中公布五大作業系統(iOS 14、iPadOS 14、tvOS 14、watchOS 7、macOS 10.16)的新功能。此外，也有機會發表一些硬體新品，例如最新的頭帶式耳機等等。

在此之前，蘋果已經陸續公布了以往在 WWDC 會發表的新品，包含聲援 LGBTQ 團隊而推出的 Apple Watch 專屬彩虹錶帶與全新的錶盤；此外還有推出 Apple Watch 錶帶、iPhone 官方保護殼的夏季潮流新色款式。

(科技)