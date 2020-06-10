高雄市長韓國瑜昨確定不提訴訟，國民黨補選人選從缺，民眾黨有意「藍白合作」；對此新北市長侯友宜今在市政會議後受訪表示，爭取高雄市民認同，高雄市民健康和安全，沒有一個黨有放棄的權利，大家一定要上下一心，找出好的人才，全力迎戰，「讓高雄市政延續以外，還能做得更好。」

(中時 )