高雄補選國民黨、民眾黨合作？ 侯友宜給答案 10:352020/06/10 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今主持市政會議後受訪。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜昨確定不提訴訟，國民黨補選人選從缺，民眾黨有意「藍白合作」；對此新北市長侯友宜今在市政會議後受訪表示，爭取高雄市民認同，高雄市民健康和安全，沒有一個黨有放棄的權利，大家一定要上下一心，找出好的人才，全力迎戰，「讓高雄市政延續以外，還能做得更好。」 (中時 ) #高雄 #高雄市民 #市長 #市政 #市民 也許您會感興趣 政治熱門新聞 陳柏惟遭點名最該被罷免 顏寬恒說話了！ - 政治 罷免黃捷號角響起！連署達1.1萬份 鳳山居民吐真實心聲 - 政治 韓國瑜11日號召動員 「著白衣」2用意曝光 - 政治 罷免陳致中一天破千？前鎮人怒曝3大原因！ - 政治 柯志恩PO韓國瑜、韓冰合照 曝韓下一步！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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