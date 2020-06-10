此次的設計就是將內部再生紙漿的功能層，巧妙的替代了外部裝飾層，達到了減量及無印刷的環保效果。（致理科大提供）

讓本包裝除了有保護產品的目的之外，更讓本包裝達到了東方藝術之美及欣賞的效果，更獲得評審們的親睞。（致理科大提供）

致理科技大學創新設計學院多媒體設計團隊，繼獲得十餘座iF、紅點國際設計獎之後，今年在陳世倫教授指導之下，再度勇奪美國One Show Interactive廣告創意國際學生獎 Young Ones。

致理科大設計團隊，為推廣金門文化創意產品，以金門高粱酒創新環保包裝為主題。在致理科技大學董事長梁聖時及校長陳珠龍的鼓勵之下，由陳世倫教授，指導進修部學生黃馨禾、黃泓錡及日間部學生陳琮霖三人跨部制合作，以天馬行空的創意，運用二次紙漿的環保材質，別出心裁製作出飛龍在天的立體浮雕創意作品「Sculpture Wine」，榮獲2020美國One Show廣告創意設計大獎。

本獲獎作品設計理念，最主要是推廣再生紙漿環保材質為主，並同時達到保護及裝飾的效果。傳統的容器包裝通常有兩層，內部是功能保護層，外部是裝飾行銷層。內部的保護層通常是用瓦楞紙類緩衝的材料完成，外層的裝飾層通常用重磅西卡紙精印完成。

此次的設計就是將內部再生紙漿的功能層，巧妙的替代了外部裝飾層，達到了減量及無印刷的環保效果。並將外層再生紙漿，依古代的雕塑翻模技巧，製作出飛龍在天的浮雕圖案，活靈活現的把金門高粱酒的意象特色，完全表達出來；讓本包裝除了有保護產品的目的之外，更讓本包裝達到了東方藝術之美及欣賞的效果，更獲得評審們的親睞。

One Show廣告創意獎是媲美德國iF和紅點的國際設計獎，都是教育部認定的國際競賽第一等獎。美國是全球最大的經濟體，廣告企劃及創意設計表現，都是獨步領先全球的佼佼者。由美國One Club於1975年創立及主辦的One Show廣告創意大獎，是一個享譽全球的廣告創意獎，致力於平面、網路、電視、電臺、戶外、設計、互動與創新行銷，為整合品牌廣告行銷的重要推手，並且為整合品牌廣告行銷領域，設定最新、最有效的行業標準。

每一年的One Show評審團都是聘請國際享有盛譽的創意總監和業界的精英、前瞻者...擔任，強大的評審團陣容，決定了這個廣告獎項的權威地位，賦予廣告創意的最高榮譽。所有的獲獎作品將收錄在The One Show的作品年鑑上。

今年致理設計團隊，在強敵環伺的國技競賽環境中，又逢新冠肺炎肆虐；終於克服重重困難，獲此大獎，實屬難得，並計畫於年底疫情徹底結束後，前往紐約One Show機構參訪及領獎。

(中時 )