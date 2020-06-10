從納斯達克回港二次上市的大陸互聯網公司網易10日公布招股結果，香港公開發售部分獲超額認購359.53倍，啟動重新分配及回撥後，公開發售股份佔全球發售總數約12％；一手100股，中籤率8％，認購最少45手才穩獲一手。國際配售獲大幅超額認購。

網易每股定價123港元，集資淨額約209.3億港元，將於11日在主板買賣。

(工商 )

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