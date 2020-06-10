大路通膨持續放緩。大陸國家統計局10日公布，5月消費者物價指數（CPI）年增2.4％，較4月回落0.9個百分點，低於市場預期的2.7％。
與去年同期相比，食品價格升10.6％，非食品價格升0.4％。與上月相比，CPI下降0.8％，其中，食品價格下降3.5％，非食品價格持平。
5月份，食品中，畜肉類價格升57.4％，影響CPI升約2.55個百分點，其中豬肉價格飆升81.7％，影響CPI升約1.98個百分點；水產品價格升3.7％，影響CPI升約0.07個百分點；鮮果價格則下降19.3％，影響CPI下降約0.43個百分點；蛋類價格下降12.3％，影響CPI下降約0.08個百分點；鮮菜價格下降8.5％，影響CPI下降約0.22個百分點。
5月，工業生產者出廠價格指數（PPI）年減3.7％，跌幅大於市場預期跌3.3％，較上月下跌0.4％。
今年前5月，CPI年增4.1％；PPI年減1.7％。
(工商 )
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