現在正值荔枝產季，很多人會買一整袋荔枝回家，不知不覺吃太多導致上火。中西醫師黃獻銘指出，現在的荔枝十分肥美，建議一天吃5到7顆就好，且當天要少吃烤、炸、辣偏熱的料理，才不會上火。若荔枝吃太多，可以煮荔枝殼茶清虛熱。

黃獻銘在臉書表示，日前一名患者主訴他最近火氣很大、皮膚變差、每天失眠、嘴巴破、便秘、痔瘡流血好幾天，一問之下竟然是一天吃了近五斤的荔枝，「因為玉荷包產季很短，不趁現在吃，玉荷包也放不久……」，讓黃獻銘聽了瞠目結舌。他表示，現代荔枝育種改良的十分肥美，一天建議不要吃超過5到7顆，且吃了以後當日飲食要減少烤、炸、辣偏熱的料理，才不會上火。

黃獻銘說，要是吃荔枝上火了，可以把要丟掉的荔枝殼煮成荔枝殼茶，能清虛熱、止消渴，平衡荔枝吃多或燥熱飲食的熱。「荔枝殼茶」作法為：先刷子刷洗荔枝殼，用開水沖乾淨，再把荔枝殼放入鍋中冷水，蓋蓋子煮滾後轉小火煮15分鐘，最後熄火悶半小時完成。

(中時電子報)