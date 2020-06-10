娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！金友莊鬆口吐和高凌風老少配心酸內幕；陳文茜罹肺腺癌曝病房秘辛；嫩尪怒揭蕭淑慎真面目；江蕙關臉書趙少康不捨。中時電子報娛樂為您追下去。

「青蛙王子」高凌風2014年因癌症病逝，留下前妻金友莊撫養兩人所生的3名子女，最小的女兒當年才11歲，而他過世6年後的現在，金友莊在中天《地球人請回答》談到這段相差19歲的婚姻，坦言不贊成「老少配」，難得鬆口吐露老夫少妻心酸內幕。

62歲陳文茜去年罹患肺腺癌，隨即安排開刀切除腫瘤續命，未料免疫系統又攻擊神經系統，讓她左臉和右手癱瘓猶如中風，術後的康復之路她坦言很艱難，更直呼「很接近死亡」，不過她仍樂觀面對，近日更將對抗病魔過程寫成書《終於，還是愛了》，她也在臉書接露部分內容。

蕭淑慎2017年嫁給小15歲老公梁軒安，雖然被外界看衰，但夫妻倆互相扶持，梁軒安更陪她度過抗癌難關，婚姻幸福美滿，不過近日他們上節目暢談夫妻間的相處摩擦，梁軒安也忍不住大吐苦水，爆料蕭淑慎私下模樣。

高雄市長韓國瑜上週六遭罷免通過後，高市議長許崑源緊接從自家住宅墜樓身亡，讓外界震驚不已，這讓江蕙在臉書PO文哀悼，未料竟引發網友抨擊，讓她緊急關掉臉書，對此知名主持人趙少康痛批網友行徑太過冷血。

(中時電子報)