金車文教基金會舉辦「愛讓世界轉動，兒少公益行動」徵選計畫，共選出8組優選及16組佳作團隊，獲選團隊假訊息、老舊市場、青銀共食及阿富汗女權等，為全球議題付諸實際行動。

世界的距離隨著全球化變得更緊密，每個人都與世界息息相關。金車文教基金會自2011年開始舉辦「愛讓世界轉動 兒少公益行動」徵選計畫，鼓勵孩子從小關心世界，今年共選出8組優選及16組佳作團隊，優選獲頒1萬元獎學金及指導老師1萬元海外交流獎金，佳作各5000元獎學金。

孩子們的關懷行動多元繽紛，台中建功國小發起584運動打擊假訊息、彰化南郭國小舉辦展覽活化老舊市場、北市大附小發起奶瓶募捐關心移工寶寶；桃園建國國中藉由購置腳踏車捍衛阿富汗女權、台北市靜心高中錄製有聲書陪伴視障學生，台中豐原國中則以青銀共食關心食安與高齡問題。

金車文教基會曾清芸總幹事表示，每個行動都值得鼓勵與肯定，所有議題都值得重視與關注。她期許孩子能夠從小開始關心世界，透過行動實踐培養同理心及國際視野，學習團隊合作和行動實踐，並在這些幼苗心中種下愛的循環。

台中市建功國小老師郭至和長期帶領學生關注全球議題，今年他從孩子生活經驗出發，與孩子一起用行動解決假新聞事件。他坦言，行動初期因學生缺乏媒體素養概念面對許多困難，所以從三年級開始就帶著學生探索假新聞相關議題，經過一年時間的醞釀和知識累積，透過拜訪新聞記者、電視台讓學生知悉媒體識讀的概念與重要性。

孩子以諧音創意發起「584我辨識」運動，到大坑步道教導民眾如何辨識假新聞，引起廣大迴響。雖然目前此計畫已進入收尾階段，但郭至和老師期待未來能夠用跨齡學習的模式，由學長姐帶領學弟妹延續行動，讓更多人一起關注假新聞此重要議題。

(中時 )