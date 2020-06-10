大聯盟勞資談判又有新的發展，據美國媒體《ESPN》報導，球員工會今（10）日針對大聯盟最新的開打版本提出對案，即每隊例行賽打89場，新球季從7月10日開打，10月11日結束。季後賽方面則和大聯盟一樣，參與球隊擴大至16隊，明年比照辦理；大聯盟昨天提出的最新資方提案是今年各隊打76場例行賽。

就雙方協商過程來看，球員工會已把原先的各隊114場例行賽縮短為89場，但球季長短有3周的差距，尤其工會版比大聯盟版晚2周結束。

雙方最大爭議點仍是薪資問題，球員工會仍主張按場數比例支薪，89場大約是55％。大聯盟則是球員薪資將以原薪75％為根據再按場次支薪，76場相當原先例行賽162場47％，換算後球員可拿到原薪的35％，打進季後賽的球隊有較高薪酬。整體而言，資方希望將薪資總額控制在往年全年支出的23％至35％。

大致上看來，雙方的距離是有縮小，但薪資差距仍大，就看接下來怎麼談。另有消息指出，如果勞資無法達成協議，大聯盟將主導全局，例行賽可能低於50場，甚至只剩48場。

(中時 )