前空軍資聯隊少將林重宏，因涉嫌對隊上女性下屬進行屢次性騷擾行為，並多次傳送不當訊息「穿泳裝嗎？我流口水了」等輕浮用詞，且常期對女部屬有攙扶腰部、觸碰腳踝等肢體碰觸，監察院於前日(8)，以11票全數通過彈劾林重宏，全案移送公務員懲戒委員會審理。

監察委員楊芳玲、楊芳婉、包宗和共同表示，少將林重宏身為高階將級軍官，因率先以身作則帶領隊上清廉正直形象，不料卻利用職務之便，屢次以Line向女性部屬傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋、寶貝兒、小老婆、阿娜答、歐妮」、「我整夜沒睡，親一個來」等輕浮用詞，甚至在半夜和凌晨時，張貼露骨的親吻、摸胸貼圖騷擾女下屬，甚至多次碰觸女下屬身體。

據了解，林重宏屢次針對女部屬的性騷擾行為， 已構成軍風紀維護實施規定第31點第2款受懲罰事由，且違反公務員服務法第5條規定，並再由公務員懲戒法第2條、憲法第97條第2項以及監察法第6條進而提出彈劾林重宏請求，並移送公務員懲戒委員會審理。

林重宏少將案發後遭空軍記大過調任空軍司令部委員。依規定，司令部委員為待退缺，林若無法在1年內調任新職，須於今年10月退伍。

(中時電子報)