江啟臣臉書發文。（摘自江啟臣臉書）

面對日本更改釣魚台行政區名，國民黨主席江啟臣昨天深夜在臉書粉專發文，主張「捍衛釣魚台主權，蔡總統寸步都不該讓！」

江啟臣說，釣魚台主權無論從歷史文獻，還是從地理及法理，都屬於中華民國，這是日本中央和地方政府的任何作為都無法改變既定的事實！

他說，近年來，民進黨執政後，無視日本公務船一再非法干擾驅趕我方漁民，又不願強硬維護釣魚台主權，放任日方欺負漁民，軟土深掘。漁民朋友無法承受，國人更不可能接受。國民黨執政時期，曾對「釣魚台列嶼主權」提出嚴正且詳盡的中英文聲明，且在當時簽訂的《台日漁業協議》中，堅持中華民國主權，確保了當時台灣漁民在釣魚台周邊捕魚的權益。

江啟臣強調，蔡英文總統不可再軟弱，尤其「外交」及「國防」為總統職權，蔡總統沒有迴避的空間，應該評估登島宣示主權的可行性，維護中華民國在釣魚台列嶼的主權和漁權，以及漁民人身安全，否則愧於國人對政府的信任！

這則發文，昨天深夜也同時在國民黨臉書粉專發布。

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(中時 )