王莫昀／台北報導

2020年在陸美衝突、新冠肺炎拉高全球分散風險意識，台商人流、資金回流台灣等因素影響，興富發董事長鄭志隆指出，待疫情過後台灣房市將迎來「黃金5到10年」。興富發發言人廖昭雄也表示，預期明年起的未來3年將會有爆發性成長。

鄭志隆指出，未來5至10年集團投資重心依舊在台灣。台灣已經走了2至3年的首購市場，今年總統大選給了一個方向，那就是全台20~34歲人 口數有470萬人，其中20～24歲的首投族高達118萬人，以兩個人組成一個家庭來說，未來3到4年就有近60萬戶的首購需求，以興富發建設來說，一年交屋戶數約3、4千戶，這就是未來房市潛在機會。

2019年興富發與集團子公司在這樣的景況中，合併營收寫下238億，持續保持領先同業地位，鄭志隆指出，興富發建設股本已達到116億元，集團經營需要轉型，從原本單純做建商的角色，跨入地產開發，營運重點也必須放在長期的穩定收益上。按照目前的規畫，除原本的住宅案外，亦經營商用不動產，像是商辦、飯店，甚至社區百貨都有涉獵，近期取得的市中心土地，預計規畫最拿手的辦公大樓，還有頂級飯店兩大項目為主。

興富發2020年持續積極在北、中、南各地購地推案，若順利核照將包括北區板橋「大禾」、桃園青溪段「新森活」；台中市 則有七期台灣大道「市政愛悦」、頂級商辦「TOP 1」、西屯區 惠安段；台南市安平區「愛琴海」；高雄市三民區新都段、左營 區福山段、前金區博孝段、鼓山區青海段等矚目新案。

興富發上午股東會也因應產業特性，通過股利配發由季季配改為年配，鄭志隆指出，取消季季配，是因產業特性與製造業不一樣，有可能這一季有案子沒有配發，但下一季有可能大爆發，對配股政策有影響，為此董事會決議恢復建設常態性的配股措施，對股東權益也較佳。

(中時 )