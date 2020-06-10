高雄市長韓國瑜解職在即，9日晚間他和一級主管聚餐，席開4桌，惜別宴離情依依，韓國瑜公開獻唱一首「舊皮箱的流浪兒」，歌詞句句顯露心境，副市長葉匡時則唱「朋友別哭」，餐會場合少了歡笑，但大家還是依依不捨，一同齊唱「你是我的兄弟」，團隊感情顯露無遺。

高雄市副市長李四川則是認為人生在哪裡待多久不重要，最重要的是在那裡留下了什？走過必留下痕跡，他說，對於來高雄這1年5個月來並沒白來，更期待培育過我的高雄，未來朝向光明與進步前進。

李四川也在臉書表示，歷時533個不眠不休的工作天後，跟大家報告，四川即將卸下高雄市副市長一職，未來將會把全部時間，留給我親愛的太太與家人。謝謝家人讓我回高雄，更感謝高雄市民及韓市長願意給我機會，回家鄉來服務。

此外，農業局長吳芳銘則是感謝高雄市農業局同仁及高雄農民、農會、合作社、貿易商大家共同的努力，才能突破困境，開發市場，他表示，接下來要先讓自己沉澱一段時間，休息後再重新出發。

(中時 )