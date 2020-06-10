據《日本產經新聞》報導，在營運虧損又遇新冠肺炎之下，日本軟銀集團（SBG）旗下的軟銀願景基金（SVF）昨日傳出全球裁員15％，目前該公司從業人員約有500人，未來將瘦身裁減80人。

日本軟銀集團（SBG）今年4月發表2019年財報，合併虧損達1.35兆日圓（約台幣3823億元），是創業15年來第一次虧損。虧損原因除了新冠肺炎重創經濟，旗下投資的軟銀願景基金（SVF）預期虧損1.8兆日圓（約台幣5097億元），更是一大原因。

由孫正義、阿拉伯主權基金投注10兆日圓成立的軟銀願景基金（SVF），至目前為止共投資WE WORK、UBER等88家新創企業，過去曾是軟銀集團的重要營收來源，風光時期最高收益一度逼近豐田汽車。然而好景不常，去年共享辦公空間WE WORK爆出管理出問題、IPO不順，營收出現嚴重虧損，逼得孫正義在財報會議上負荊請罪，坦承錯誤。業界普遍認為，在疫情之下，SVF的新創投資公司要撐到回收非常困難，應加速整頓。

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(中時電子報)