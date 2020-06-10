NBA》為了明年東京奧運 可能縮短20-21賽季 10:442020/06/10 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為了讓各國好手備戰明年東京奧運，NBA聯盟總裁席爾佛有意縮短下個賽季賽程。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了讓各國好手能夠在明年夏天回到祖國備戰東京奧運，NBA聯盟打算縮短2020-21賽季。 老鷹總經理史蘭柯在受訪時表示，NBA聯盟已經告訴各球隊，下個賽季可能縮短，今年11月11日開始訓練營，球季12月2日開打，如此一來就可以趕在明年7月23日東京奧運開始前結束賽季。 NBA球員工會主席羅伯茲得知此消息後感到非常驚訝，直言球員工會在未來幾周內將與聯盟商討此事。 (中時 ) #NBA #東京奧運 也許您會感興趣 推薦閱讀 加快節奏 要有胡蘿蔔與棒子 04:102020/06/06 運動天地 《時來運轉》主筆室－多特赫塔勢均力敵 拜仁求客勝勒沃 11:472020/06/06 體育 跆拳道》中華隊辦閉門賽 羅嘉翎踢館成功 18:142020/06/06 體育 《時來運轉》主筆室－狼堡可大勝不來梅 沙爾克04望谷底反彈 00:582020/06/07 體育 MLB》球員工會：若未達成協議 將拒絕季後賽 09:592020/06/07 體育 中職》鬆綁後位置距離縮短 統一獅明開放購票 14:192020/06/07 體育 為確保東奧如期舉行 組委會考慮縮小賽事規模 11:512020/06/08 體育 東京奧運舉辦前提 運動員能自由進出日本 21:062020/06/08 體育 租屋處發現詭異巨型膠囊 竟是昭和奢侈品 12:042020/06/09 日常 NBA》澳洲藝術家翻玩LOGO 灰熊變小熊維尼 16:112020/06/09 體育 體育熱門新聞 《時來運轉》他用這技巧投資運彩 比股票漲停板更賺 - 體育 NBA》湖人奪冠五大理由 詹姆斯奮力一搏 - 體育 中職》兩地開打 看猿象誰先搶下20勝 - 棒球 MLB》勞資再槓 工會提89場版本回應大聯盟 - 體育 NBA》為了明年東京奧運 可能縮短20-21賽季 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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