為了讓各國好手能夠在明年夏天回到祖國備戰東京奧運，NBA聯盟打算縮短2020-21賽季。

老鷹總經理史蘭柯在受訪時表示，NBA聯盟已經告訴各球隊，下個賽季可能縮短，今年11月11日開始訓練營，球季12月2日開打，如此一來就可以趕在明年7月23日東京奧運開始前結束賽季。

NBA球員工會主席羅伯茲得知此消息後感到非常驚訝，直言球員工會在未來幾周內將與聯盟商討此事。

(中時 )