63歲杜姓男子與沈姓前女友分手後，心有不甘，在沈女生日時將她照片寄給沈母，並附上「槍殺情敵與前妻，嗆不會判死」剪報，且多次將沈女裸胸照合成在明信片上，分別寄給沈女前夫、男友、兒子、母親及鄰居等人。台北地檢署依恐嚇、偽造文書、妨害風化等罪嫌起訴這名「恐怖情人」。

起訴指出，杜男與沈女分手後，心有不甘，於2017年11月、12月將沈女照片寫上她生日，還附上標題「槍殺情敵與前妻，嗆不會判死」的剪報郵寄給沈女母親，致沈母心生畏懼。

不久，杜男冒用沈女名義，將沈女裸露胸部照片合成於明信片上，附上「老公生日快樂」字樣給沈女男友外，另杜男還將有沈女裸露胸部照片的明信片上，寫上「有女無義，致父無壽」，分別寄給沈女前夫、男友、兒子、母親及鄰居。

2018年間，杜男將沈女裸胸、男友大頭照及另名女孩照片的合成明信片，寫上「老公：蜜月同遊上海4周年紀念，2個女人給您鞠躬」，寄給沈女男友，杜男去年初還將沈女裸胸、男友的護照照片、公司統一發票專用章等文件，寄給沈女男友公司員工。

此外，杜男於2018年12月至去年1月，將沈女裸胸照明信片寄給沈女母親鄰居、另寫上「叔叔：感謝你昧著良心的幫忙」的明信片寄給沈女叔父。事後沈女不堪其擾，報警提告。

(中時 )